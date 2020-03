Final Fantasy 7 remake: tutte le curiosità, dal produttore Yoshinori Kitase

Con l’uscita del remake di Final Fantasy 7 in arrivo, l’entusiasmo per l’aggiornamento di questo iconico classico per PS1 sta raggiungendo il picco della febbre. Una demo per il nuovo gioco è stata rilasciata sul PlayStation Store in modo che si possa avere il gioco fra le mani e vedere di cosa si tratta.

Alcune curiosità in più si possono appendere da Yoshinori Kitase, produttore del gioco e celebre anche per il videogame Chrono Trigger, il quale ha rilasciato un’intervista al Mirror.

Final Fantasy 7 Remake: chi è Yoshinori Kitase, il produttore del popolare videogioco

“La storia del titolo meritava un adeguamento alla grafica di oggi. Ci siamo seduti per capire come affrontare il remake, ci siamo resi conto molto presto come ricreare tutti gli aspetti e gli elementi dell’originale Final Fantasy 7 usando questo moderno livello di tecnologia. Lo sviluppo di giochi moderni richiederebbe un’enorme quantità di tempo e molti dati di gioco, oltre a un sacco di lavoro praticamente un sacco di volume di contenuti.”

“Quindi è diventato ovvio che c’erano due opzioni su come avremmo potuto gestirlo. Prima di tutto, un riassunto della storia originale probabilmente non sarebbe abbastanza soddisfacente come dovrebbe essere. L’altra opzione era quella di concentrarsi completamente sul mettere tutto nella storia e ogni momento. Ma ovviamente, dovrebbe essere presente più di un gioco. In sostanza, abbiamo deciso che la seconda opzione era di gran lunga il modo migliore di procedere.”