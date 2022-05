Finale Coppa Italia Juve-Inter: probabili formazioni e ultime news

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juve-Inter, l’attesa finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio fissato alle ore 21. Di fronte si troveranno due squadre che stanno vivendo momenti diversi: da una parte la Juve, reduce dalla sconfitta con il Genoa, che dal campionato non ha più da chiedere nulla.

La squadra di Allegri infatti è sicura del piazzamento in Champions League ma non può sperare di raggiungere chi è davanti. Al contrario l’Inter è ancora in piena corsa scudetto. I nerazzurri sono dietro al Milan, ma con due partite da giocare nulla è ancora deciso. I due allenatori, Inzaghi e Allegri, non faranno calcoli schierando la formazione migliore.

Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1, con Dybala trequartista alle spalle del solo Vlahovic. Al contrario Inzaghi dovrebbe fare affidamento alla coppia Dzeko-Lautaro. In mattinata, a Roma, i presidenti dei due club hanno avuto un confronto per parlare dell’imminente partita. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha presentato così la finale: “Il pienone alla Coppa Italia ormai è una garanzia. La formula anche aiuta, le due squadre hanno alcune delle tifoserie più importanti. E’ una giornata di sport, una bellissima festa”.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.