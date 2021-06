Finali Euro 2020, Londra gela tutti: “La finale resta a Wembley”. Draghi proponeva Roma, Merkel Monaco

“La Gran Bretagna è ansiosa di organizzare delle fantastiche semifinali e la finale a Wembley e lo farà in modo sicuro“, ha affermato stamane con tono convinti il portavoce di Downing Street, gelando quanto ‘ventilato’ ieri: di spostare altrove la sede della fase finale (il 6 e 7 luglio le semifinali, e la finale l’11) dell’Europeo, se in Inghilterra la situazione variante non migliora. Un annuncio poi rimarcato anche da John Hancock, ministro della Sanità britannico: “La finale di Euro 2020 in programma l’11 luglio si terrà a Wembley, come previsto”.

Finale Europei, accordo Uefa-governo: Wembley al 75% della sua capienza massima”

Dunque quanto affermato ieri dal premier Draghi non è nemmeno stati preso in considerazione anzi, proprio oggi sarebbe stato raggiunto un accordo con la Uefa che avrebbe avuto rassicurazioni dal governo inglese, di poter contare su un stadio al 75% della sua capienza massima.

Finale Europei, Merkel: “Spero che l’Uefa agisca con responsabilità rispetto”

In realtà la Uefa già da ieri aveva fatto capire di essere irremovibile circa la scelta di Wembley. Ed oggi, nell’ambito di una conferenza congiunta, con la presidente Ue, Leyen, anche la cancelliera Merkel ha voluto esprimere le sue perplessità dichiarando: “Spero che l’Uefa agisca con responsabilità rispetto alle partite del campionato. Non vorrei vedere stadi stracolmi lì, e sostegno ogni sforzo messo in atto dal governo britannico per attuare le necessarie misure di igiene”. E’ doveroso dire che, qualora si fosse deciso di spostare la finale, molto probabilmente da Londra la sede secondaria sarebbe stata quella di Monaco.

Finale Europei, ministro Costa: “Spostarla a Roma è una proposta di buon senso”

In realtà, come è normale che sia, anche l’Italia guarda ai suoi interessi, e l’eventuale spostamento da Londra a Roma della finale degli Europei, non sarebbe certo cosa da poco. Tanto che Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha tenuto a rimarcare che “Credo che la proposta di Draghi sia una proposta di buon senso e quindi perché no?“.

