Finali europee di calcio – Sale la propensione al tradimento anche tra le donne. Il sondaggio: 5 persone su 10 tradiranno

Si avvicina il giorno (il 10 giugno) della finale di Champions League che chiuderà la lunghissima stagione calcistica 2022/2023 con l’Inter che giocherà contro il Manchester City all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Finali europee – Il sondaggio: “Con la Fiorentina in finale di Conference e l’Inter in quella di Champions, ci risiamo: sale la tendenza alla scappatella”

Un evento che, spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com (noto portale per vivere un’avventura in totale discrezione e anonimato), che per certi versi segna anche un ulteriore ‘evento’: “Finalmente in finale una squadra italiana a 6 anni dall’ultima volta – con la Juventus nel 2017 – ed a 13 anni dall’ultima vittoria, con l’Inter nel 2010”. Ebbene, vista la circostanza, Fantini ha colto l’occasione per realizzare un particolare sondaggio, mettendo in evidenza una correlazione tra ‘calcio e tradimento’.

Ma non solo, aggiunge l’ideatore del noto portale, “Tra il 7 giugno (giorno in cui la Fiorentina giocherà contro gli inglesi del West Ham la finale della Uefa Europa Conference League), ed il 10 giugno (quando tra l’Inter ed il Manchester City si disputerà la finale della Uefa Champions League), ci risiamo – avverte – in occasione di eventi di tale portata era prevedibile che salisse la tendenza alla scappatella”.

Finale europee – Il sondaggio: interrogando un campione costituito da mille uomini e mille donne, è emerso che “Cinque persone su 10 tradiranno il partner”

Per farla breve, annuncia: “Cinque persone su 10 tradiranno il partner”. E’ questa infatti la propensione messa in evidenza dal sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com. La ricerca, condotta tra il primo ed il 4 giugno 2023 con metodo CATI su un campione costituito da mille uomini e mille donne di età compresa tra i 22 ed i 59 anni, ha messo in evidenza che la propensione al tradimento che, attenzione, è trasversale: riguarda sia gli uomini (52%) che le donne (48%), sia i giovani (22-39 anni) – con una propensione del 49% – che la fascia di età più adulta (40-59 anni), con una propensione del 51%.

Finale europee – Il sondaggio: gli uomini tradiranno prima o dopo la partita, mentre le donne tradiranno anche durante le partite

Nello specifico, rivela il curioso sondaggio, per quanto riguarda gli uomini, essi tradiranno prima o dopo la partita, utilizzando la scusa di una serata nei tanti locali che si sono organizzati all’uopo e dove naturalmente – con tutto il rumore – difficilmente ci si potrà accorgere se il telefonino dovesse squillare.

Per quanto riguarda le donne, esse tradiranno anche durante le partite, organizzando delle pseudo contro-serate tra amiche, approfittando del fatto che il partner sarà totalmente impegnato a guardare la partita.

Insomma anche il tradimento femminile è in aumento.”Mentre gli uomini si godranno le partite, il 48% delle donne smanetterà online cercando un potenziale compagno di avventura”, assicura Fantini.

Le donne (in ambito femminile a non avere interesse per il calcio è il 36%), cercheranno o chatteranno con qualcuno tra quel 10% della popolazione maschile meno interessata al calcio.

Finale europee – Il sondaggio: “In Italia, dove il calcio la fa da padrone, la partita di calcio è da sempre l’alibi perfetto degli uomini per non far insospettire la partner”

Ad avallare gli esiti dello studio, il fatto che già in questi primi giorni di giugno – quindi ad ulteriore conferma del fenomeno – il portale Incontri-ExtraConiugali.com annuncia di aver registrato un boom di iscrizioni sia da parte del pubblico maschile che di quello femminile.

Del resto, spiega ancora Fantini, “In Italia, dove il calcio la fa da padrone, la partita di calcio è da sempre l’alibi perfetto degli uomini per non far insospettire la partner”. Ed anche le partite di calcetto sono uno stratagemma classico per incontrare l’amante in sicurezza, una sicurezza che diventa ancora più assoluta se l’incontro è organizzato attraverso Incontri-ExtraConiugali.com. Infatti, confida il ‘patron’, “Sul nostro portale offriamo la massima sicurezza di non essere scoperti, portando a ridurre il coinvolgimento affettivo e contribuendo così a salvaguardare le relazioni preesistenti. Anche perché proteggere il matrimonio o i rapporti di coppia è un aspetto di fondamentale importanza per gli italiani”.

Finale europee – Il sondaggio: “L’88% degli uomini ed il 75% delle donne non vorrebbero mai mettere a rischio il legame ufficiale”

C’è infatti da sottolineare che, come viene confermato da quest’ultimo sondaggio redatto a giugno, la stragrande maggioranza – parliamo dell’88% degli uomini e del 75% delle donne – non vorrebbe mai mettere a rischio il legame ufficiale. Non a caso, conclude infine Fantini, “Per loro la scappatella è solo una valvola di sfogo o anche un modo di festeggiare la vittoria della propria squadra…”

Max.