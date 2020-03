Prima ha voluto sottolineare quella che, a ragione, ritiene essere una “vittoria di Fratelli d’Italia. L’Eurogruppo rinvia la discussione sul Mes ma la battaglia continua e noi non abbasseremo la guardia. Ora l’Europa spenda ogni sua energia e risorsa per affrontare l’emergenza coronavirus”.

“Compriamo e mangiamo solo i prodotti italiani”

Poi, sempre attraverso la sua pagina Facebook, Giorgia Meloni ha lanciato un video-appello: “Ciascuno di noi può fare la differenza, comprate e mangiate solo e unicamente i prodotti italiani. Prendiamo l’Italia e la rimettiamo in piedi alla faccia di tutti questi signori che invidiano le nostre produzioni. Lo faremo da soli e saremo capaci di dare una mano, rilanciando la nostra domanda interna, alle nostre aziende in difficoltà. I nostri prodotti li compriamo noi e non chiediamo aiuto a nessuno – ha tenuto a rimarcare lal eader di Fdi – E’ il nostro modo di celebrare l’Italia in questo 159/mo anniversario della sua unità. Da italiani, con orgoglio, l’orgoglio tricolore“. “Finalmente rinviata la discussione sul Mes”, Meloni “Compriamo italiano”

Max