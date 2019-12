Finanziamento partiti: Renzi cita la denuncia di Moro…

‘Risolta’ bene o male – forse più ‘male’ – la questione ‘salva-stati’, ora il dibattito politico è tornato alle ‘cose di casa’. Stamane ad esempio, a Palazzo Madama è andato in scena il dibattito relativo al finanziamento ai partiti. Tra i vari interventi pronunciati davanti ai senatori, quello di Matteo Renzi, forse poco felice proprio oggi, in cui viene commemorata la strage di Piazza Fontana, in quanto incentrato su anni e ‘ricordi’ storici di grande dolore per la nostra democrazia: “Nel ’77 il presidente Aldo Moro – ha affermato i leader di Italia Viva – alla Camera utilizzò parole notevoli nei confronti di altre forze politiche e di chi voleva processare nelle piazze il suo partito, ‘non ci lasceremo processare nelle piazze’. Le ripetiamo e ce le diciamo“.

Per carità, abbiamo capito il concetto e lo condividiamo se letto dalla sua parte ma forse – almeno oggi – sarebbe stato il caso di prendere ad esempio altri passaggi. Forse perché quella triste ed orribile circostanza se alla Politica diede l’illusione di avere un martire da piangere, per il popolo rappresentò invece l’ipocrisia e l’opacità di una politica da allora sempre più invisa…

Max