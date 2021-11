“Finiranno come piazzale Loreto”, reazioni a perquisizioni No vax e No Green pass

Non si placano sui social le reazioni alle perquisizioni che questa mattina hanno interessato 17 attivisti No vax/No green pass. ‘Sapete cosa fare’ si legge su uno dei canali con tono minaccioso in riferimento agli investigatori che si stanno occupando delle indagini. E ancora viene pubblicata la celebre foto di piazzale Loreto, sempre con riferimento agli investigatori con la scritta ‘essendo così stupidi non hanno capito in che posizione finiranno anche loro’.

Una tanica di acido, un passaporto nazifascista d’epoca, coltelli e una balestra oltre a materiale informatico, pc e cellulari. E’ parte del materiale sequestrato oggi nel corso delle perquisizioni. Nelle chat gli indagati invitavano a bloccare strade, stazioni ferroviarie, banche. Chiedevano di utilizzare armi, bastoni, bottiglie molotov, acido da lanciare alle forze dell’ordine, invitavano a gambizzare e a far saltare qualcuno.

In particolare, la tanica è stata sequestrata a Palermo, il passaporto nazifascista d’epoca a Siena, i coltelli a Brescia e Cremona. Diciotto gli indagati, quindici le città interessate (Torino, Brescia, Varese, Cremona, Imperia, Pordenone, Trieste, Treviso, Pesaro, Roma, Pescara, Salerno, Palermo, Siena, Padova). A Torino gli indagati sono tre, fra cui una donna di 43 anni destinataria, insieme a un altro uomo che non è coinvolto nell’indagine, di un foglio di via.