(Adnkronos) – Un uomo di 41 anni è precipitato con la sua auto in mare ed è morto al porto di Schiavonea a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. E’ accaduto intorno alle 14.45 in una zona del porto poco frequentata. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono un gesto volontario.