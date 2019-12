Finlandia: a 34 anni, Marin è la premier più giovane al mondo

Se ‘come deve essere sarà’, in settimana il parlamento finlandese dovrebbe confermare Sanna Marin come nuovo premier. Fino ad oggi a capo del ministero dei Trasporti, sono stati i socialdemocratici ad indicarla come nuovo leader del partito e, di fatto, premier. Appena 34enne, la Marin si appresta dunque a divenire il premier più giovane al mondo e, oltretutto, al vertice di una coalizione formata da cinque partiti, ciascuno dei quali capeggiato da una donna. “Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia. Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”, ha affermato Sanna Marin.

Antti Rinne, precedente premier della Finlandia si è infatti dimesso nei giorni scorsi quando, per il poco polso dimostrato nel corso dello sciopero dei dipendenti postali, gli è stata tolta la fiducia dagli alleati del governo.

Ricordiamo inoltre che, tra l’altro, attualmente la Finlandia è presidente di turno della Ue.

Max