Finlandia nella Nato, la premier: “Contribuiremo a sicurezza di tutta l’Alleanza”

(Adnkronos) – “L’Italia può contare sul fatto che la Finlandia sarà un partner affidabile della Nato e contribuirà alla sicurezza di tutta l’alleanza”. Così il primo ministro finlandese, Sanna Marin, nel punto stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ringraziato per il suo sostegno all’adesione della Finlandia alla Nato, che – ha detto Marin – “rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia ma anche l’alleanza nel suo insieme”.

Per questo – ha sottolineato la premier – “è molto importante che anche il nostro vicino, la Svezia, abbia deciso di fare richiesta. La Finlandia e la Svezia apporteranno insieme un gran contributo alla stabilità e alla sicurezza della regione del Mar Baltico e dell’Europa del Nord, ma anche in Europa in generale”.

Quanto alla guerra in Ucraina la premier ha rilanciato su nuove sanzioni alla Russia. “La risposta dell’Unione europea verso l’aggressione russa è stata forte e unita e ha anche colpito l’economia russa – ha rilevato – ma dobbiamo fare di più. La Finlandia è pronta a considerare delle nuove misure congiunte dell’Unione europea, per poter diminuire le entrate russe derivanti dalle esportazioni energetiche e dobbiamo trovare tutti i mezzi possibili per essere meno dipendenti dai combustibili fossili che importiamo dalla Russia”, ha detto Marin, raccomandando: “Dobbiamo quindi accelerare la transizione ecologica e aumentare l’impiego di risorse rinnovabili. E dobbiamo anche favorire le interconnessioni energetiche europee”.