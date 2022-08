Finlandia, premier scatenata al party: è polemica – Video

(Adnkronos) – E’ polemica in Finlandia per un video trapelato che mostra la premier 36enne Sanna Marin ballare e assumere alcolici durante un party. Marin ha reagito alle accuse, difendendo il suo diritto a divertirsi nel tempo libero. “Si tratta di immagini private che non dovevano essere rese pubbliche”, ha detto al quotidiano finlandese Iltalehti, esprimendo anche il suo disappunto per il fatto che il video fosse trapelato. Allo stesso tempo “non ho nulla da nascondere e non ha fatto nulla di illegale”, ha aggiunto, confermando di aver assunto alcolici, ma non droghe.

Insieme ad alcuni dei suoi amici famosi, Marin ha preso parte a una festa prima in una casa privata e poi in due bar. La premier ha sottolineato il suo diritto a trascorrere il suo tempo libero nello stesso modo in cui lo fanno i suoi coetanei, spiegando all’emittente televisiva Yle di sperare che la gente lo accetti.

Marin aveva già scatenato polemiche in passato per aver partecipato a festival rock e party in locali notturni. Mentre molti giovani in Finlandia sono orgogliosi di questo lato del primo ministro, alcune persone considerano il suo comportamento disdicevole.