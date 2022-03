Finti postini, truffa a Velletri: cosa succede

Truffa nelle campagne di Velletri: molti cittadini hanno segnalato la presenza in alcune strade rurali di un paio di uomini vestiti da postini o fattorini, con accento dell’est Europa, che si presentano a casa di anziani con un pacco da consegnare a figli o nipoti chiedendo in cambio del denaro, spesso simulando anche telefonate in diretta.

I soggetti sono riusciti a portare a termine la truffa estorcendo alla vittima diverse centinaia di euro. I malfattori utilizzerebbero delle auto a noleggio per spostarsi. La Polizia sta indagando su diversi episodi denunciati e raccomandando la massima attenzione. Velletri in questi mesi sta vivendo una situazione delicata, sia di giorno che di notte. Anche in questo caso è bene segnalare ogni dubbio o sospetto al 112.