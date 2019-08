Fiorella Mannoia assediata dalla stalker: arrestata

Nonostante sia una terribile costante per centinaia di donne, che ogni giorno in Italia prima di chiudere la porta di casa ed uscire, si guardano attentamente intorno 6 o 7 volte, se ne continua a parlare ancora troppo poco. E’ vero che nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni familiari, che coinvolgono quindi anche minori, ma ci sono anche molti personaggi popolari che vivono questo incubo assurdo.

Ieri ad esempio abbiamo riportato del ‘finalmente’ avvenuto arresto della stalker giapponese, che da un anno ‘tallonava’ letteralmente il direttore d’orchestra romano, Sesto Quatrini, non risparmiandosi in aggressioni ed invettive.

Oggi, stesso iter, a tirare un sospiro di sollievo è stata invece la cantante Fiorella Mannoia. Da diverse settimane in tournèe – e ne avrà almeno fino a Natale – l’altra sera è riuscita a tornare nella sua casa romana, dopo un concerto vicino Roma, per ritrovare qualche ora di relax. Ma l’artista non ha fatto i conti con una terribile stalker che da mesi la perseguita con telefonate, messaggi, citofonate (anche notturne) e via discorrendo. La folle infatti, forse complice il caldo, realizzata la presenza della Mannoia in casa ha imbracciato una panca con l’intenzione di usarla come ariete per sfondare la porta. La cantante, più che turbata, ha immediatamente chiamato gli agenti che hanno provveduto a fermarla. Ora sarà il giudice a doverne decidere il destino…

Max