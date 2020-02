Fiorello: “Mi hanno massacrato. Tiziano ha fatto una cosa grave”

“Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web. Vatti a leggere i commenti: ‘Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare’, ‘Merda, è lui la star!'”.

Altro che ‘cosa da niente’! L’uscita di Tiziano Ferro nei confronti di Fiorello ha avuto il suo peso e, come lo stesso showman ha raccontato a Selvaggia Lucarelli per ‘Tpi’, lo ‘strascico’ c’è e pesa: “Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla rimarca Fiorello – accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa”. Selvaggia prova a rasserenare gli animi affermando che, in fondo, le responsabilità sono individuali, ma Fiore non condivide affatto: “Ah, quindi Tiziano Ferro non è responsabile? – ribatte – Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo“.

“Non volevo far polemica. Comunque stasera ci sarò”

Poi, usando quel buonsenso che da sempre, insieme alla peculiarità della sua simpatia, lo accompagna, ‘Fiore’ commenta che “Forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria. Se non volevi allora dopo ti deve dispiacere, perché scateni violenza, abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c’è gente debole, che si butta dalla finestra, io sono io, a me non me ne frega niente, però c’è chi non regge. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti”.

Quindi, più per rassicurare i telespettatori, preoccupati dalle solite fake che lo davano ormai ‘lontano’ dal Festival, Selvaggia chiede a Fiorello se stasera farà la sua sortita sul placo dell’Ariston: “Ci sono, ci sono – replica lo showman ritrovando il sorriso – mi vesto da coniglio, sarò un cantante mascherato come avevo promesso!“.

Max