Fiorello, ritorno alla grande: battute sul Papa da Fazio poi la telefonata con l’aldilà a Berlusconi

(Adnkronos) – Dopo la pausa natalizia si riaccendono i riflettori sul programma ‘Viva Rai2!’, in diretta dal glass del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda si scatenano tra canti, balli, grandi ospiti per alleggerire questo #BlueMonday. ”Oggi è il giorno più triste dell’anno – esordisce Fiorello – pensate quando usciranno gli ascolti di ieri e quelli della Rai vedranno quanto ha fatto Fabio Fazio, saranno tristissimi. Non tutti possono avere come ospite il Santo Padre…”. E aggiunge: ‘I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama ‘Urbi et Orbi’. Dopo la puntata Fazio già battezzava bambini”.

Ma Fiorello è inarrestabile e, per sfidare Fazio, improvvisa una telefonata con l’aldilà, dal risultato esilarante. ‘Pietro, come sta? Chi c’è vicino a lei?…Silvio! Sei con Mike e giocate a briscola contro Che Guevara e Minà?! Comunque non è giusto che il Papa vada come ospite da Fazio, dovrebbe stare con gli ultimi, con i disgraziati…Dovrebbe andare su Rai2! – continua tra le risate in studio – lo so Silvio, con te al governo non sarebbe mai successo. Mi devi salutare due persone se le vedi, Maurizio e Raffaella!”.

La puntata prosegue all’insegna di un grande scoop su Sanremo 2024. Lo showman, infatti, riceve in diretta la chiamata di Amadeus. È il conduttore stesso a mostrare un video messaggio di Russell Crowe che conferma la propria partecipazione come super ospite internazionale al Festival. ”Sono felice di essere stato invitato come ospite – dichiara l’attore neozelandese – tra l’altro ho scoperto di avere origini italiane, ad Ascoli Piceno. Ciao Italiani, al mio segnale scatenate l’inferno”.

Dopo il messaggio dell’attore, Amadeus chiarisce: ”Avremo Russell Crowe nella serata di giovedì, suonerà per noi un pezzo blues. Tra l’altro sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 verrà Sanremo e l’8 sarà in onda su Rai1. E tutto a sue spese”. Gli fa eco Fiorello: ”Ama, tu sei il nostro Santo Padre!”.

In chiusura, lo showman riserva al pubblico un’altra sorpresa: un appello al grande Adriano Celentano, che ha realizzato un pezzo rock ‘n’ roll in esclusiva per Viva Rai2. ”Adriano, devi tornare a farti vedere perché noi ne abbiamo bisogno. Per noi sei sullo stesso piano del Papa! Io non sono Amadeus, però te lo dico: se faccio qualcosa con Adriano a Sanremo, prometto di farmi il taglio Lollobrigida”, che per l’anno nuovo ha cambiato il look con un trapianto di capelli.