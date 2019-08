Fiorello scherza in ‘politichese’ su Instagram

Ogni sua sortita (che sia radiofonica, televisiva o social), lascia il segno. D’altra parte basta citare il suo nome, Rosario Fiorello, per capire che quando sceglie di argomentare su qualcosa o qualcuno ha già ponderato tutto, e l’effetto come sempre è dirompente.

Così stavolta il geniale e talentuoso ‘creativo’ siciliano, parafrasando tra le righe alcuni passaggi della canzone ‘Alla fiera dell’Est’ di Angelo Branduardi, attraverso il suo profilo Instagram ha ‘commentato’ l’attuale situazione politica, e la crisi derivatane, dicendo tutto ma, frutto della sua arguzia, senza fare nessun nome:

“Ma come si fa a fare un governo con i gatti e i topi? Prima o poi il gatto si mangia il topo… In tutto questo poi arrivano anche i cani… ma i cani si sa… can che abbaia non morde. I cani, che una volta erano cani… oggi, arrivano, abbaiano ma arriva il gatto e gli fa ‘ma ‘ndo vai…’.

Max