Fiorentina-Atalanta Coppa Italia: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

Non c’è tempo per fermarsi, la stagione corre veloce e così anche gli impegni. Dopo il campionato è tempo di Coppa Italia. Martedì e mercoledì: due giorni per la coppa nazionale per poi riprendere con la Serie A a partire da sabato. Il mercoledì di Coppa Italia si are con la sfida tra Fiorentina e Atalanta in programma alle 15 allo stadio Franchi di Firenze.

Una sfida tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi di forma: l’Atalanta è infatti a ridosso della zona Champions, con la Roma che sta perdendo colpi e nerazzurri che hanno quindi la possibilità di mettersi in scia della Lazio. La squadra di Gasperini è la piacevole conferma di questa prima parte di stagione, a differenza della Fiorentina che deve trovare ancora la quadratura del cerchio.

Fiorentina-Atalanta dove vederla in TV

La squadra viola ha trovato un’importantissima vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la Spal, che le permette di allontanarsi dalla zona calda. Tre punti decisivi per Iachini, che subentrato a Montella, avrà il compito di prendere per mano la Fiorentina per chiudere al meglio il campionato in corso.

Per farlo il club viola potrà contare su Cutrone, nuovo acquisto che nella gara di mercoledì 15 gennaio potrà mettersi in mostra contro l’Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambe le formazioni daranno vita ad un massiccio turnover. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Càceres; Lirola, Benassi, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovski; Muriel