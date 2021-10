Fiorentina-Cagliari 3-0, i viola trovano il riscatto

La Fiorentina trova il riscatto dopo il ko di Venezia, e con un perentorio 3-0 batte il Cagliari che arrivava dal successo con la Sampdoria. Con questo successo la squadra di Italiano sale a 15 punti in classifica agganciando l’Atalanta, mentre i sardi restano a 6 punti al penultimo posto.

I viola impongono subito un ritmo alto alla gara facendosi pericolosi con Saponara sin dal 1′ e con Gonzalez al 10′ per poi passare in vantaggio al 21′ grazie al rigore trasformato da Biraghi assegnato dopo una valutazione al Var per un tocco di mano di Keita sul colpo di testa di Gonzalez. La squadra di Mazzarri non trova contromisure e subisce ancora: al 32′ Gonzalez sfiora il raddoppio, e al 38′ Saponara prende il palo con Cragno immobile.

Il raddoppio arriva al 42′: Vlahovic lancia in profondità a Saponara, che entra in area e con altruismo serve Gonzalez che può appoggiare comodamente in rete per il 2-0. Ad inizio ripresa la musica non cambia e i viola calano il tris: al 49′ punizione meravigliosa di Vlahovic che batte ancora Cragno. Lo stesso attaccante viola sfiora la rete al 57′ con un Cagliari impotente.