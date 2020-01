Fiorentina-Cutrone, cifre e dettagli dell’affare

L’attacco non gira, Ribery infortunato e una classifica che inizia preoccupare. La Fiorentina ha bisogno di uscire dal momento critico, quale modo migliore per operare sul mercato? L’acquisto del francese ex Bayern Monaco in estate aveva infiammato gli animi, il suo infortunio ha però fatto sorgere dubbi sulla sua integrità fisica.

Ribery o non Ribery la Fiorentina sta sprofondando e per risanare il bilancio sportivo ha dovuto esonerare Montella e chiamare Iachini. La prima vittoria è stata solo sfiorata, la squadra viola si è fermata sull’1-1 contro il coriaceo Bologna di Mihajlovic. Il nome per rinforzare l’attacco e provare la rincorsa a metà classifica è quello di Cutrone, prossimo giocatore viola.

Cutrone alla Fiorentina, le cifre

L’attaccante di proprietà del Wolverhampton atterrerà a Firenze in serata per apporre la propria firma sul contratto. Cutrone alla Fiorentina è un affare ormai chiuso. Il club viola verserà 3 milioni per 18 mesi di prestito con un riscatto fissato a 16 milioni.

I Wolves . Secondo Gianlucadimarzio.com – hanno però una clausola che gli permette di riprendere il giocatore ad una determinata cifra, con la Fiorentina che ha, entro 5 giorni, la possibilità di controriscatto ad una cifra più alta.