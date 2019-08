Fiorentina, fatta per Ribery: visite mediche in mattinata

La trattativa è andata per le lunghe e si è protratta fino a notte inoltrata, ma la fumata bianca è infine arrivata. Frank Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina, gli ultimi dettagli sono stati limati, in mattina (ore 10 e 15), il francese è atteso a Firenze con un volo privato.

Svolgerà le visite mediche di rito primo di firmare il contratto biennale con la società viola. L’ex Bayern Monaco percepirà 4 milioni netti a stagione più bonus legati a gol ed assist. A 37 anni Ribery ha rifiutato le offerte faraoniche proveniente da Cina e Stati Uniti per iniziare la sfida in Serie A.

Ribery , un campione in viola

Anche solo pensarlo sarebbe stato ritenuto a dir poco audace fino a poche settimane fa: un campione come Ribery alla Fiorentina è un chiaro segnale di quanto il campionato italiano abbia trovato parte del suo antico appeal, nonostante le 37 primavere del francese possano far pensare ad un declino, Ribery ha dimostrato nei suoi ultimi mesi in Germania di poter essere ancora un giocatore decisivo.

I problemi fisici che lo accompagnano da sempre con ogni probabilità non gli permetteranno di disputare tutte le gare della stagione, ma quando sarà schierato in campo il francese sarà un’arma letale nelle mani di Montella. Tutto pronto quindi: Ribery è atteso a Firenze, poi inizierà la sua nuova avventura in viola.