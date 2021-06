Fiorentina-Gattuso, è già finita: i motivi del divorzio

E’ finita prima di iniziare l’avventura di Gattuso alla Fiorentina. I primi sentori di un possibile divorzio avvertiti nella giornata di ieri si sono manifestati stamattina, quando l’allenatore e il club viola hanno deciso di interrompere il loro rapporto lavorativo prima dell’inizio della stagione. Tutto finito, anche se Gattuso aveva firmato un contratto di due anni, mai depositato in Lega, ma comunque sottoscritto.

Per questo nelle ultime ore si è lavorato per risolvere il precedente accordo. Un addio certificato anche da una nota ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva.

La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”, si legge in una nota del club viola.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto la Fiorentina e Gattuso a interrompere così presto il loro rapporto? Di mezzo ci sarebbe il mercato. E uno scontro di vedute tra Gattuso e Commisso. L’allenatore avrebbe indicato dei nomi per rinforzare la rosa, la maggior parte dei quali gestiti da Mendes, agente anche di Gattuso. Commisso si sarebbe messo di traverso a questa scelta, portando così alla rottura ormai definitiva.