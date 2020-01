Fiorentina-Genoa, chi schierare al Fantacalcio

Fiorentina-Genoa è una gara interessante per la classifica e per il fantacalcio. La squadra viola è rinata dopo l’addio di Montella e l’arrivo di Iachini, che nell’ultima uscita è riuscito addirittura ad espugnare il San Paolo di Napoli conquistando 3 punti fondamentali per una classifica che stava diventando pericolosa.

Il nuovo alleare viola è riuscito a dare nuova fiducia alla squadra dando alla sua rosa la consapevolezza di essere in grado di poter competere con chiunque. La stessa consapevolezza cercata da Nicola, che sulla panchina del Genoa cerca punti pesanti per allontanarsi sempre più dalla zona rossa.

Fantacalcio, chi schierare

Oltre alla classifica la partita tra Fiorentina e Genoa assume un’importanza elevata per il Fantacalcio, perché sono molti i giocatori di entrambe le rose che potrebbero far bene e quindi andrebbero schierati anche a favore di big di altre squadre.

In casa Fiorentina sono molti i giocatori da poter schierare. Consigliamo caldamente Chiesa e Cutrone: i due ragazzi con l’arrivo di Iachini hanno dimostrato di poter far bene, anche schierati in coppia. Leggermente più complicato trovare elementi da poter schierare in casa Genoa. Possono essere rischiati però Pandev e Sanabria.