Fiorentina-Juve, Allegri: “Mercato ok, ora al lavoro”

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri promuove il calciomercato della Juventus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista alla Fiorentina nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze.

“Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per trovare solidità sia in fase offensiva che in fase difensiva”.

Il calciomercato estivo ha consegnato ad Allegri una rosa rinnovata, più giovane e con un monte ingaggi più basso. “All’inizio del mercato avevamo un obiettivo tutti insieme: tenere i giovani per farli giocare. Vedete Miretti, sono contento sia rimasto Fagioli, ci sono Gatti e Kean. Moise è sereno e tranquillo e si è allenato bene”, dice l’allenatore.

“La società ha lavorato molto bene sul mercato sia in entrata che in uscita. Paredes è arrivato con entusiasmo, aumenta la nostra qualità. Ora dobbiamo solo pensare a lavorare”, aggiunge riferendosi all’arrivo del centrocampista argentino dal Psg. Nelle ultime ore del mercato, la Juve ha ceduto Arthur e Zakaria a Liverpool e Chelsea. “Zakaria? C’è stata questa possibilità, lui si è sentito un po’ chiuso e ha accettato con entusiasmo il Chelsea. Faccio un grande in bocca al lupo sia a lui che ad Arthur”.