Fiorentina, Montella. “Sorpreso da Ribery, mi ha consigliato anche i cambi…”

Riprendersi in fretta dopo la sconfitta con la Lazio: questo l’obiettivo in cui è riuscita la Fiorentina, tornata subito alla vittoria con il Sassuolo. Per analizzare la gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Vincenzo Montella: “Questa squadra sta dando delle risposte importanti, era importante che la squadra fosse viva e convinta. Una vittoria meritata alla lunga, siamo cresciuti piano piano.

“Felicissimo per Commisso”

L’allenatore viola ha poi continuato: “Tifosi? Erano tantissimi, credono in questi giocatori e di questo sono molto orgoglioso. Sono felicissimo per Commisso visto che era la sua prima vittoria dal vivo, la dedichiamo a lui. Mi sono piaciuti quelli che hanno giocato di meno, da Venuti a Boaten. Ribery? Sono sorpreso sia venuto con noi in trasferta, ha fatto un gesto da campione. Mi ha anche consigliato i cambi da fare, lo ascolterò anche quando sarà in campo…”, ha concluso Montella.