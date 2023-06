Fiorentina-West Ham 1-2, viola k.o. in finale Conference League

(Adnkronos) – Il West Ham batte la Fiorentina per 2-1 nella finale di Conference League e si aggiudica il trofeo. Gli inglesi sbloccano il risultato al 62′ con il rigore trasformato da Benrahma, dopo un fallo di mano di Biraghi rilevato dal Var. La Fiorentina pareggia al 67′ con uno splendido diagonale di Bonaventura. Quando i supplementari sembrano inevitabili, il West Ham trova il 2-1 con Bowen: imbucata di Paqueta, la difesa viola non riesce a far scattare il fuorigioco e al 90′ Bowen davanti a Terracciano non sbaglia.

La Fiorentina, alla seconda finale persa in pochi giorni dopo la sconfitta in Coppa Italia, recrimina per il gol annullato allo scadere del primo tempo per il millimetrico fuorigioco di Jovic. Da segnalare, nella prima frazione, il lancio di un oggetto che colpisce Biraghi alla testa: il capitano viola, ferito al capo, rimane in campo con una vistosa fasciatura.