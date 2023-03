Firmato contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina

(Adnkronos) – E’ stato firmato il contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina. L’Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l’intero territorio. L’accordo, siglato alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci – riferisce una nota del ministero – è tra l’Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa per l’affidamento in concessione della ‘Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di Telemedicina Pnrr’ – Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 ‘Telemedicina’, per un valore di 250 milioni di euro.

“L’accordo sottoscritto – ha detto Schillaci – pone l’Italia all’avanguardia rispetto alle altre nazioni europee nell’utilizzo dei fondi del Pnrr in ambito sanitario e apre una fase nuova nella prospettiva di ammodernamento e razionalizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale”.