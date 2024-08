Fitto: balneai, confronto in corso

Sul fronte delle concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo a una domanda sull’annunciata protesta dei balneari per venerdì in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Aggiornamento ore 11.41

Prima di valutare ipotesi di privatizzazione “bisogna capire cosa si intende per servizio pubblico quando abbiamo definito interesse pubblico e servizio pubblico poi possiamo valutare”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm.

Aggiornamento ore 14.04

“Uno deve chiedersi cosa fa la Rai. Se ha un contratto di servizio stabilito dalle commissioni, in quel contratto di servizio” stilato da “chi ha la responsabilità di stabilire le funzioni pubbliche della Rai, lì è scritto il confine dell’azione della società e quindi eventuali possibilità di privatizzazioni”.

aggiornamento ore 17.13