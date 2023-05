Fitto, ‘filiera italiana Philip Morris, Coldiretti e Confindustria esempio eccellenze’

(Adnkronos) – “Regole europee e dibattito globale: attenzione a direttiva sui prodotti del tabacco, agli atti delegati, alle decisioni internazionali; il governo consolidi le realtà esistenti del nostro Paese per evitare impatto sulle importanti filiere nazionali virtuose. Stiamo lavorando con tutto il sistema paese per leggere i provvedimenti Ue in anticipo, cogliere gli impatti, rappresentare una posizione unitaria, prima che le scelte in Ue siamo prese, a tutela del Made in Italy. Lo abbiamo fatto con la direttiva farmaceutica e ho presentato alla commissione impatto e proposte prima che approvasse la sua direttiva. Questo è un esempio di come lavorare anche in futuro, su tutte le filiere italiane rispetto ai temi Ue e a quelli globali. Costruire una posizione coordinata e forte del sistema Paese, soprattutto quando in gioco ci sono tanti lavoratori e investimenti, rappresenta un tema molto importante per la competitività del Paese. La sfida si gioca su quello che sta succedendo nel mondo e in Ue e su come prendiamo posizione chiara come Italia, a tutela delle nostre eccellenze. La filiera italiana di Philip Morris, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali eccellenze e di successo nell’attrazione di investimenti esteri che vanno tutelati”. A dirlo Raffaele Fitto ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr in occasione dell’apertura ufficiale del nuovo digital information service center in Italia: il Philip Morris Disc Campania.