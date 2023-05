Fitto: “Governo pone al centro ruolo strategico Italia nel Mediterraneo”

(Adnkronos) – “L’Economia del Mare rappresenta una priorità e una novità: per la prima volta il Governo Meloni ha voluto porre questo tema come punto centrale nell’azione di Governo con le deleghe conseguenti”. Ad affermarlo è il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto intervenendo con un video messaggio al 2° summit nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum a Gaeta.

“La strategia – sottolinea – va definita insieme, sfruttando al meglio le risorse esistenti con una visione coordinata e adeguando gli interventi verso una strategia che rappresenta una grande opportunità del nostro Paese. L’Italia assume un ruolo centrale, più volte ribadito dal Presidente Meloni e dimostrato nelle varie missioni per esempio nel Nord Africa, nel Mediterraneo e ha un ruolo strategico anche nella questione geopolitica”.

“Siamo in una fase importante di revisione del Pnrr e l’obiettivo – rileva Fitto è il coordinamento dell’utilizzo di queste risorse con quelle del Fondo Sviluppo e Coesione per cogliere al meglio questa grande opportunità data dal ruolo strategico che l’Italia ha. Il Governo vuole mettere assieme una strategia d’insieme su vari fronti come quello delle infrastrutture, per esempio quelle portuali, che possono rappresentare una grande opportunità per spostare equilibri e interessi nel contesto europeo. Queste questioni sono priorità del Governo che si concretizzeranno in modo sempre più chiaro”.