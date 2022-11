Fiumicino, fuga di gas: evacuati gli abitanti di tre palazzine. Paura a Fiumicino dove è avvenuta una fuga di gas in strada che ha necessitato l’evacuazione degli abitanti di tre palazzine.

L’intervento dei vigili del fuoco in via del Faro, nella zona di Isola Sacra. Durante gli scavi per il passaggio dei cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo di media pressione del gas metano. A scopo precauzionale dieci i residenti allontanati dalle loro case.