Fiumicino, incendio in un appartamento: 67enne finisce in ospedale

Un incendio è scoppiato ieri sera in un’abitazione di Fiumicino, in via Costalunga. . Le fiamme, originate da una stufa a gas posizionata nella camera da letto, hanno reso inagibile l’appartamento, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il proprietario, trasportato comunque in ospedale.

Fiumicino, allarme e intervento tempestivo

L’allarme è stato lanciato tramite una chiamata al 112, che ha segnalato il propagarsi delle fiamme all’interno di un’abitazione indipendente. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai Carabinieri della stazione locale, hanno rapidamente circoscritto l’incendio, evitando che si estendesse ad altre parti dello stabile o agli edifici circostanti.

Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 67 anni residente a Fiumicino, è stato soccorso per una leggera intossicazione da fumo. A scopo precauzionale, è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione, e non si sono registrati altri feriti o danni a persone.

L’appartamento, gravemente danneggiato dall’incendio, è stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti. Le fiamme hanno distrutto gran parte della camera da letto e provocato danni strutturali, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori. Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione nell’uso di stufe a gas e dispositivi di riscaldamento, soprattutto durante il periodo invernale, per prevenire situazioni simili.