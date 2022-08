Fiumicino, raid di due ladri in cooperativa: rubati 4mila euro di pesce

Due ladri ed un complice per un furto di destrezza, con oggetto il pesce fresco. È accaduto a Fiumicino, nella notte di domenica 31 luglio, intorno alle 3:00. La banda si è introdotta nei locali di una cooperativa in via Carlo Forte a Fiumicino, probabilmente grazie ad un supporto esterno, senza forzare alcun ingresso. Usando un telecomando per aprire il cancello e le celle frigorifere, sono riusciti a portar via circa 4mila euro di pesce fresco. I due ladri, a volto scoperto, sembrano aver agito a colpo sicuro. Le indagini sono a cura della polizia di Fiumicino che sta vagliando anche i video prodotti dalle telecamere di sorveglianza della cooperativa.