Fiumicino, scalo aereo riconosciuto come‘ il miglior aeroporto d’Europa’. Gualtieri: “Complimenti ad Adr per questo ennesimo grande risultato”

“Ancora un grande risultato per l’Aeroporto di Fiumicino che riceve nuovamente il riconoscimento di miglior aeroporto d’Europa dall’associazione di categoria. I miei complimenti ad Adr per questo ennesimo grande risultato che premia il suo incessante lavoro alla ricerca della qualità”.

Fiumicino, ‘ il miglior aeroporto d’Europa’, Gualtieri: “Insieme a Rfi e Trenitalia lavoriamo ora tutti insieme per potenziare rapidamente il collegamento ferroviario con la città”

Così il primo cittadino della capitale, commentando il prestigioso riconoscimento a livello internazionale, a vantaggio dello scalo aereo capitolino.

“Insieme a Rfi e Trenitalia – ha quindi aggiunto Gualtieri attraverso una nota stampa – lavoriamo ora tutti insieme per potenziare rapidamente il collegamento ferroviario con la città e garantire una maggiore densità di treni, un asset fondamentale per una migliore gestione del flusso di turisti e pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo”.

Max