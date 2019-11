Fiumicino, secondo premio degli Urban Award 2019

“È un giorno molto importante per il Comune di Fiumicino, che si è aggiudicato il secondo premio agli Urban Award 2019 per la molteplicità degli interventi in materia di mobilità sostenibile pianificati e realizzati dall’attuale Amministrazione”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Ho avuto io stesso oggi – spiega – l’onore di ritirare il riconoscimento a nome dell’Amministrazione di Fiumicino all’Eicma di Milano, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, durante la terza edizione di questo prestigioso premio, organizzato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, in collaborazione con Anci. È la testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni dal nostro Comune, guidato dal sindaco Esterino Montino, e in particolare degli interventi realizzati dall’Assessorato ai Lavori pubblici dell’assessore Angelo Caroccia, che in cinque anni ha realizzato oltre 25 chilometri di piste ciclabili in tutto il territorio e molti altri chilometri ha già in fase di cantierizzazione e completamento”.