Fiumicino, sulla moto d’acqua non rispetta la distanza minima dai bagnanti: multato

Sulla moto d’acqua troppo vicino ai bagnanti sulla costa di Fiumicino sul litorale a nord di Roma. E’ scattato un verbale per lo sportivo sorpreso a navigare a meno di 250 metri dalla spiaggia sullo scooter marino. Stessa fine per tre diportisti che invece si erano avvicinati troppo alle piattaforme petrolifere davanti alla costa di Fiumicino.

Non si ferma l’attività di vigilanza dei militari della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino impegnati nello svolgimento dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”. Diversi sono i controlli svolti nel corso dei quotidiani pattugliamenti sulla fascia costiera che riguardano la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela ambientale e delle risorse ittiche, la sicurezza della vita umana in genere.

Durante il weekend appena trascorso, sono state quattro le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto dei limiti di navigazione dalla costa e delle Ordinanze in merito emanate dall’Autorità Marittima.

In particolare, tre sono stati i verbali redatti per navigazione in zona interdetta, tutti a carico di diportisti sorpresi a meno di 0.75 miglia nautiche dalle piattaforme petrolifere antistanti Fiumicino.

Il quarto verbale ha riguardato, invece, un diportista a bordo di una moto d’acqua che navigava ad una distanza inferiore a 250 metri dalla spiaggia, nella fascia riservata alla balneazione.

La Guardia Costiera “ricorda ancora una volta a tutti i fruitori del mare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti e di consultare il sito www.guardiacostiera.gov.it per tutte le informazioni al riguardo utili, comprese le Ordinanze emesse da Capitanerie e Uffici marittimi del territorio”.