Flash mob 18 marzo, cosa si canta oggi: il calendario

La paura attanaglia l’Italia, chiusa in quatto mura. La voglia di tornare alla normalità è tanta, per questo i i flash mob che da giorni sono diventati appuntamento fisso nel nostro paese hanno attecchito portando migliaia di persone sui balconi per cantare. Per svagarsi soprattutto, evadendo seppur per pochi minuti da quello che ci sta capitando attorno.

Cantare per sorridere, anche se per poco. Lontani ma vicini con le canzoni che hanno segnato la storia musicale del nostro paese. Questo è il moto spontaneo nato sui social e che ha coinvolto molti, tanto da diventare un appuntamento fisso con tanto di calendario. Oggi 18 marzo alle 18 ad esempio si canta ‘Felicità’ di Albano.

Il calendario con le canzoni dei flash mob

Felicità: una parola quasi difficile da comprendere ora, ma che sicuramente tornerà presto sulla bocca di molto. Quando tutto sarà finito. Felicità è anche la canzone che oggi alle 18 gli italiani canteranno affacciati dai loro balconi, come stanno facendo ormai da una settimana a questa parte per esorcizzare la paura.

Si canta per sorridere un po’ e questi flash mob andranno avanti ancora per qualche giorno, poi verranno certamente aggiornati per dare modo alle persone di sentirsi ancora vicine. Di seguito il calendario dei flash mob in programma da oggi 18 marzo fino al 22 marzo:

Mercoledì 18 marzo, ore 18.00: Felicità (Albano)

Giovedì 19 marzo, ore 18.00: Ma che ce frega (Fiorini)

Venerdì 20 marzo, ore 18.00: Strada facendo (Baglioni)

Sabato 21 marzo, ore 18.00: L’Italiano (Cotugno)

Domenica 22 marzo, ore 18.00: Ciao Mamma (Jovanotti)