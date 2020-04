Flash mob 2 aprile: cosa si canta dai balconi oggi

Torna puntualmente l’appuntamento con i flash mob, che come ogni giorno spinge molti italiani ad uscire in balcone per cantare. Un’iniziativa che ha preso sempre più piede fino a diventare un appuntamento quotidiano molto atteso. Il motivo? La sensazione di sentirsi un po’ più liberi e uniti, anche se per poco tempo.

Dai social ad un calendario che tiene conto di tutte le canzoni da cantare giorno per giorno, così i flash mob, in questi difficili giorni di isolamento sono diventati un’abitudine apprezzata da molti. Oggi giovedì 2 aprile alle 18 si canta ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano che si potrà cantare dal balcone o anche semplicemente affacciandosi alla finestra.

L’emozione on ha voce, il testo della canzone

Adriano Celentano è stato uno degli artisti più gettonati per i flash mob che da quasi un mese a questa parte hanno contribuito a creare uno spazio comune per i cittadini impossibilitati a scendere in strada o in piazza per socializzare. Le canzoni del ‘molleggiato’ sono tra le più apprezzate e conosciute del nostro paese.

E’ facile quindi ricordare tutte le parole a memoria, ma per chi ne avesse bisogno di seguito riportiamo il testo completo de ‘L’emozione non ha voce’ da cantare oggi alle 18:

Io non so parlar d’amore

L’emozione non ha voce

E mi manca un po’ il respiro

Se ci sei c’è troppa luce

La mia anima si spande

Come musica d’estate

Poi la voglia sai mi prende

E si accende con i baci tuoi

Io con te sarò sincero

Resterò quel che sono

Disonesto mai lo giuro

Ma se tradisci non perdono

Ti sarò per sempre amico

Pur geloso come sai

Io lo so mi contraddico

Ma preziosa sei tu per me

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando so che lo vorrai

Due caratteri diversi

Prendon fuoco facilmente

Ma divisi siamo persi

Ci sentiamo quasi niente

Siamo due legati dentro

Da un amore che ci dà

La profonda convinzione

Che nessuno ci dividerà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando lo vorrai

Poi vivremo come sai

Solo di sincerità

Di amore e di fiducia

Poi sarà quel che sarà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Pienamente noi