Flash mob 25 marzo: cosa si canta oggi alle 18?

Nuovo giorno, nuovo flash mob. L’appuntamento con il balcone è diventato ormai fisso, un’abitudine a cui gli italiani non vogliono rinunciare per provare a sentirsi un po’ meno soli in questi giorni in cui l’isolamento è l’unica via per frenare l’emergenza coronavirus. Pochi minuti insieme, pochi minuti per riassaporare un pizzico di libertà.

Si canta sul balcone o alla finestra, l’importante è tirare fuori la voce e provare a ad unirsi al coro di voci che si alza dalle strade. Ieri è stato il turno di ‘Non avere paura’ di Tommaso Paradiso. Oggi mercoledì 25 marzo durante il flash mob delle 18 si canterà Roma-Bangkok di Baby K, che porterà una ventata di aria fresca in un periodo di paura.

Roma-Bangkok, Baby K fa cantare alle 18

Una canzone estiva, che porta ricordi felici e anticipa un periodo che tutti sperano di poter vivere liberi. Roma-Bangkok è una canzone del 2015, è stata un tormentone che ha movimentato l’estate di quell’anno. Baby K, d’altronde, ci ha abituato a canzoni del genere. In grado di far ballare, di divertire.

In questo caso il flash mob aiuterà a ritrovare un po’ di serenità, anche se solo per qualche minuto. La canzone in questione, seppur molto famosa, non è un classico del repertorio italiano, per questo vi forniamo il testo completo per averlo a disposizione alle 18, quando si uscirà in balcone a cantare.

Il testo di Roma-Bangkok

Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa

Sai non importa il trucco, la bellezza è in testa

Abbiamo visto il cielo piangerci addosso

Perciò balliamo ora che il sole è il nostro

Voglio una musica che mi ricorda l’Africa

All’improvviso tutto il mondo cambia pagina

Innamorarsi con la luna nel mare

Partire e tornare

Senza sapere quando

Andata senza ritorno

Ti seguirei fino in capo al mondo

All’ultimo secondo

Volerei da te, da Milano

Fino a Hong Kong

Passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok

Cercando te

Stacca dal tuo lavoro almeno per un po’

La vita costa meno trasferiamoci a Bangkok

Dove la metropoli incontra i tropici

E tra le luci diventiamo quasi microscopici

Abbassa i finestrini voglio il vento in faccia

Alza il volume della traccia

Torneremo a casa solo quando il sole sorge

Questa vita ti sconvolge

Senza sapere quando

Andata senza ritorno

Ti seguirei fino in capo al mondo

All’ultimo secondo

Volerei da te, da Milano

Fino a Hong Kong

Passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok

Cercando te

Anche i muri di questa città mi parlano di te

Le parole restano a metà

e più aumenta la distanza tra me e te

Giuro questa volta ti vengo a prendere

Senza sapere quando

Volerei da te, da Milano

Fino a Hong Kong

Passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok

Cercando te