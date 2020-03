Flash mob 28 marzo: cosa si canta oggi? C’è Tanti auguri di Raffaella Carrà

Il virus dilaga ma ancora non ha spento la voglia degli italiani di sentirsi vivi. E uniti. Per questo i flash mob sono pratica diffusa anche dopo settimane dal loro inizio. Un’iniziativa nata quasi per caso, poi diventata sempre più partecipata fino a diventare addirittura un appuntamento fisso, con tanto di calendario.

Già, perché alle 18 si canta sempre una canzone diversa. Tutti sul balcone di casa o affacciati dalla finestra, ma comunque uniti almeno nell’intento di pensare alla luce in fondo al tunnel. Ieri gli italiani hanno cantato Ricominciare di Adriano Pappalardo, oggi sabato 28 marzo, invece, si canta Tanti auguri di Raffaella Carrà.

Tanti Auguri, il testo completo della canzone della Carrà

Raffaella Carrà è sicuramente una delle cantanti più apprezzate in Italia, capace di costruire in tanti anni di carriera un legame con i suoi fan capace di superare le barriere dell’arte. Raffaella Carrà, infatti, non è solamente una cantante, ma anche una conduttrice di successo. Oggi alle 18 si canta uno dei suoi brani più famosi: tanti auguri.

Quasi tutti conoscono il testo di ‘Tanti auguri’, per quelli che non conoscessero tutte le parole forniamo il testo completo, in modo da poter cantare all’unisono alle 18 il successo della Carrà:

Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po’ più in là

Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha

La mia vita è una roulette

I miei numeri tu li sai

Il mio corpo è una moquette

Dove tu ti addormenterai

Ma girando la mia terra io mi sono convinta che

Non c’è odio, non c’è guerra quando a letto l’amore c’è

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

Com’è bello far l’amore io son pronta e tu

Tanti auguri

A chi tanti amanti ha

Tanti auguri

In campagna ed in città

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa?

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha

Tutti dicono che l’amore va a braccetto con la follia

Ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia

Tante volte l’incoscienza è la strada della virtù

Litigare, litigare per amarsi sempre di più

Ma girando la mia terra io mi sono convinta che

Non c’è odio non c’è guerra quando a letto l’amore c’è

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

Com’è bello far l’amore io son pronta e tu

Tanti auguri

A chi tanti amanti ha

Tanti auguri

In campagna ed in città

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa?

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

Com’è bello far l’amore io son pronta e tu

Tanti auguri, a chi tanti amanti ha

Tanti auguri, in campagna ed in città

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù

L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa?

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha