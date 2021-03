Flash Mob a Roma contro il femminicidio

Basta femminici: gli uomini ci mettono la faccia e anche le mascherine, con un flash mob appunto contraddistinto da mascherine rosse cucite da donne vittime di violenze. E’ la iniziativa che vede coinvolti circa 100 uomini di tutte le età, compresi politici, imprenditori e semplici cittadini che si sono dati appuntamento nelle scorse ore a piazza San Silvestro per manifestare contro la violenza delle donne.

Uomini che camminavano con mascherine rosse verso un messaggio di prese di coscienze e di responsabilità guidati dal presidente dell’VIII municipio, portavoce di Liberare Roma, Amedeo Ciaccheri, insieme a Gianluca Peciola, attivista e ex consigliare comunale.

Tanti esponenti politici, tra cui anche Carlo Calenda di Azione: durante il flash mob, tanti manifesti e tanti slogan, per una mobilitazione resa necessaria dalla forte certezza di come i casi di violenza siano in aumento, e per ribadire che, ora più che mai, non bisogna voltarsi dall’altra parte.