Flash mob di oggi lunedì 23 marzo: cosa si canta oggi alle 18

Il coronavirus non si ferma, così come la voglia degli italiani di evadere un po’ dal momento difficile. Per farlo basta rimanere a casa e affacciarsi ai balconi o alle finestre. Da lì si può cantare, insieme a tutti gli altri una canzone per sentirsi un po’ meno soli, anche se per poco tempo. Un flash mob che in questo stato di emergenza è diventato l’unico svago.

C’è chi ne condanna l’abuso perché non rispetterebbero il dolore del paese, chi invece pensa che siano diventati uno dei pochi momenti di libertà concessi dall’epidemia. Ieri è stato il turno di ‘Ciao mamma’ di Jovanotti che ha chiuso la settimana di flash mob calendarizzata, oggi lunedì 23 marzo alle 18 si canta ancora Jovanotti, questa volta però ‘l’ombelico del mondo’.

La settimana dei flash mob ancora da decidere

Un brano carico di energia e di positività che fa sperare in un futuro migliore, che presto arriverà. Nel frattempo basta anche solo immaginarlo, per pochi minuti, insieme agli altri italiani che con forza cercano un appiglio di normalità a cui aggrapparsi.

Oggi è il turno di Jovanotti con ‘L’ombelico del mondo’, domani è ancora da decidere. Perché a differenza della scorsa settimana, la prossima non ha ancora degli appuntamenti fissi per quanto riguarda i flash mob che verranno decisi probabilmente nelle prossime ore.