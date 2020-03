Flash mob venerdì 20 marzo alle 18, cosa si canta oggi: il calendario

I flash mob continuano ad essere uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani in questi giorni di paura. Tutti in balcone a cantare per esorcizzare la paura del coronavirus. Ieri è stato il turno de La società dei magnaccioni, conosciuta anche come ‘Ma che ce frega’ di Lando Fiorini. Oggi venerdì 20 marzo alle 18 si canta invece Strada facendo di Claudio Baglioni.

Un modo di stare uniti anche se lontani, anche se intorno aleggia la paura dell’incertezza per un nemico invisibile. Eppure per qualche minuto è possibile pensare di meno a quello che sta succedendo, con una boccata di leggerezza che arriva dalla musica, cantata dagli italiani sui propri balconi. Oggi si canta Claudio Baglioni, uno dei cantanti italiani più apprezzati.

Flash mob, il calendario della settimana

“Strada facendo vedrai che non sei più da solo”. Questa frase tratta dalla canzone Strada facendo di Claudio Baglioni protagonista del flash mob di oggi 20 marzo racchiude l’essenza dell’iniziativa partita spontaneamente sui social e diventata un appuntamento fisso per gli italiani che fino a domenica avranno da cantare.

La sequenza di flash mob da cantare in balcone alle 18 arriva attualmente fino a domenica, ma con ogni probabilità saranno inseriti nuovi appuntamenti. Nel frattempo vi forniamo il calendario con i giorni e le canzoni da cantare da qui fino a domenica prossima. Ecco la lista:

Venerdì 20 marzo, ore 18.00: Strada facendo (Baglioni)

Sabato 21 marzo, ore 18.00: L’Italiano (Cotugno)

Domenica 22 marzo, ore 18.00: Ciao Mamma (Jovanotti)