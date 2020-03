Flash mob venerdì 27 marzo, cosa si canta oggi? Il calendario

Una valvola di sfogo, un modo per evadere un po’ dalla monotonia e dalla paura. Sono diventati questo i flash mob che ormai da settimane accompagnano l’Italia nella lunga quarantena. Un moto spontaneo naso quasi per caso, ora diventato ormai appuntamento fisso. Non manca giorno, infatti, che in molti si chiedano: cosa si canta oggi?

Per quanto riguarda venerdì 27 marzo è il turno di Ricominciare di Adriano Pappalardo, un vero e proprio inno alla vita che anticipa quello che tutti auspichiamo: un’Italia di nuovo in piedi, che abbia, appunto, voglia di ricominciare. Appuntamento alle 18 come sempre per intonare una nuova canzone ormai diventata consuetudine.

Flash mob, il calendario della settimana

Sui balconi o in finestra, l’importante che la voce abbia spazio per unirsi a quella delle altre, in un coro di speranza e libertà, anche se flebile. La canzone dura poco ma è l’intento quello che conta. Ossia unire le persone e dare loro valvola di sfogo, seppur piccola, in un momento nel quale la solitudine potrebbe prendere il sopravvento.

Anche per questa settimana, ed è ormai la terza, i flash mob accompagnano l’Italia nel suo isolamento. Questo il calendario di questa settimana, in attesa che si rinnovi con altri appuntamenti:

27 marzo Ricominciamo di Adriano Pappalardo

28 marzo Tanti auguri di Raffaella Carrà

29 marzo Guerriero di Marco Mengoni

30 marzo Albachiara di Vasco Rossi