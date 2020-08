Flavio Briatore positivo al Covid. “Condizioni serie”

L’imprenditore Flavio Briatore è positivo al Covid. Il proprietario del Billionaire è stato contagiato dal coronavirus e si trova dalla giornata di ieri, 24 agosto 2020, ricoverato al San Raffaele di Milano

In base alle prime informazioni, l’imprenditore non si troverebbe attualmente in terapia intensiva, ma sarebbe in condizioni serie. La notizia fa un certo scalpore, in quando nelle scorse settimane Briatore aveva duramente criticato la stretta del Governo nei confronti di locali e discoteche.

Briatore ha il coronavirus: a Ferragosto diceva “la movida non ha fatto danni”

L’imprenditore 70enne aveva dovuto chiudere, come altri gestori, il suo Billionaire dal 17 agosto. Proprio il suo locale è risultato essere uno dei nuovi focolai del virus, con 63 persone risultate positive al Covid-19 fino alla data odierna.

Nella giornata di Ferragosto, inoltre, Briatore aveva preso parte ad una partita di calcetto a Porto Cervo con altre celebrità. Fra queste, l’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo) e il conduttore Paolo Bonolis.