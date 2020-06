Flora Canto, chi è: carriera, età, Instagram e vita privata

E’ pronta a ritagliarsi un ruolo centrale nella tv, dopo le splendide ottime prestazioni del passato e una crescita di consensi davvero importante: stiamo parlando di Flora Canto, la bella e brava conduttrice e presentatrice italiana che dopo aver raccolto un meritato ed ampio consenso con alcune partecipazioni a programmi di successo, al di là di una sua ‘celebre’ relazione sentimentale, si sta facendo largo tra l’interesse degli italiani e delle italiane a suon di ‘competenza’, bellezza e verve.

Ma chi è Flora Canto? E che cosa sappiamo di lei? Quanti anni ha, qual è stato l’inizio della sua carriera, i suoi picchi migliori e quali i progetti in corso e in divenire? E la sua vita privata?

Andiamo a scoprire qualcosa di più sul conto di Flora Canto, anche, magari, con l’aiuto dei noti social network.

Flora Canto, chi è: età, segno zodiacale, esordi, Uomini e Donne, Filippo Bisciglia e Enrico Brignano

Flora Canto è un’attrice, conduttrice e presentatrice italiana. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo come tronista in una passata edizione di Uomini e Donne. È poi stata la compagna di Filippo Bisciglia e ora è la compagna con il comico Enrico Brignano.

Leggi anche: Filippo Bisciglia, chi è: età, fidanzata, figli, carriera e malattia, Maria De Filippi, lite, reality

I due hanno dato alla luce la piccola Martina nel 2017.

Flora è ricordata per aver partecipato alla nona edizione di Tale e Quale Show. La 36enne è nata a Roma il 12 Febbraio 1983, segno Zodiacale Acquario e questo è il suo profilo Instagram Ufficiale: @floracanto

aggiornamento ore 1.31

Flora Canto, chi è: Instagram, vita privata,Tale e Quale Show, Ogni Mattina

Flora Canto è appassionata di sport e di bellezza che è già famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island.

Leggi anche: Temptation Island 2020, partenza giovedì 2 luglio 2020: canale, orario, vip, conduce Filippo Bisciglia

I due si sono lasciati proprio durante la reclusione del gieffino nella casa più spiata d’Italia. Dopo Flora ha partecipato a Uomini e Donne, scegliendo il corteggiatore Francesco Pozzessere.

Leggi anche: Pamela Camassa, chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia: età, carriera, altezza, vita privata, Amici, Temptation

I due però si lasciano nel 2009, benché vicini alle nozze che avevano pianificato. Dopo questa delusione a Flora Canto viene attribuito un flirt con Teo Mammuccari che entrambi smentiscono.

Leggi anche: Teo Mammucari: chi è l’attore, cantante e conduttore televisivo

aggiornamento ore 9.00

Flora Canto e Enrico Brignano, lavoro e carriera

Nel 2013 incontra Enrico Brignano: tra i due inizia l’amore ed entrambi hanno detto di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza. Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina.

Flora Canto è diplomata al liceo linguistico, e ha cercato spazio nella pubblicità e nello spettacolo. È diventata famosa a causa di un evento triste: durante la partecipazione al Grande Fratello dell’allora fidanzato Filippo Bisciglia, la Canto viene lasciato per Simona Salvemini.

Da lì la vogglia di risollevarsi partecipando come tronista a Uomini e Donne, programma in cui sceglie il corteggiatore Francesco Pozzessere.

Nel 2008 inizia anche la sua carriera come attrice, recitando in “Vieni Avanti Cretino” con Lino Banfi. Poi, si impegna nello studio del canto, del doppiaggio e della recitazione, e entra in alcuni film, come “La coppia di campioni” con Massimo Boldi, “Di tutti i colori” insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica.

Recita inoltre in una puntata di Don Matteo, ha condotto “Fast and Furios” su La7, “Telethon Rai Uno”, e “Supercinema”, e “Oscar dei porti” tra le altre cose.

Leggi anche: Ogni Mattina su TV8 con Alessio Viola e Adriana Volpe da lunedì 29 Giugno: temi, orario, ospiti

Oltre anche a campagne pubblicitarie,Flora Canto è stata uno dei concorrenti di una edizione di “Tale e Quale show”, il talent condotto da Carlo Conti, dove i vip si sfidano nell’imitare cantanti di successo. Adesso è una delle inviate di Ogni Mattina, il nuovo format su TV8.

Leggi anche: TV8, Ogni Mattina, chi sono le inviate? Aurora Ramazzotti e Flora Canto con Adriana Volpe e Alessio Viola

aggiornamento ore 11.04