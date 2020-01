Florenzi al Valencia, continua la trattativa: gli aggiornamenti

Un figlio di Roma potrebbe lasciare i colori giallorossi. È l’imprevedibile destino di Alessandro Florenzi, capitano accantonato e rispolverato in caso di necessità. Il terzino giallorosso è un obiettivo del Valencia, la società spagnola vorrebbe portarlo in Liga per puntare alla Champions, attualmente distante due punti.

La trattativa continua, le parti sono in contatto continuo. L’intesa però non è stata ancora trovata. L’agente di Florenzi, Lucci, sta trattando con gli spagnoli, il club deve però trovare l’accordo con la Roma, che nonostante non reputi più l’esterno centrale per il suo progetto tecnico non vuole cederlo a cuor leggero.

Florenzi-Valencia, distanza sulla formula

La Roma, infatti, lascerebbe partire Florenzi solo a fronte di una cessione a titolo definitivo, o al limite con diritto con obbligo di riscatto. Anche il giocatore darebbe l’assenso in caso di cessione definitiva, senza correre il rischio di essere sballottato tra Italia e Spagna.

Il nodo sulla cessione risiede proprio nella formula d’acquisto, perché il Valencia vorrebbe Florenzi in prestito on diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, distante 2 punti. Una condizione non accettata al momento dalla Roma, che lascerebbe partire il proprio capitano solo a titolo definitivo. La trattativa procede, in attesa di capire ulteriori sviluppi.