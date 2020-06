Floyd, cambia l’accusa per il poliziotto: ora è omicidio volontario

L’accusa nei confronti Derek Chauvin, il poliziotto che ha premuto con il ginocchio sul collo di George Floyd per più otto minuti, è stato modificata da omicidio colposo a omicidio volontario non premeditato da Keith Ellison, attorney general del Minnesota. Secondo il capo di imputazione depositato in tribunale, con la nuova accusa Chauvin rischia fino a un massimo di 40 anni di carcere.

“Crediamo fermamente che questi sviluppi siano nell’interesse della giustizia per il signor Floyd, la sua famiglia, questa comunità e il nostro stato”, ha detto Ellison. “George Floyd era importante. Era amato, la sua famiglia era importante e la sua vita aveva un valore. Cercheremo giustizia per lui e per voi e la troveremo”.

Sono stati arrestati anche gli altri tre agenti presenti sulla scena nella morte di Floyd, Tou Thao, J. Alexander Kueng and Thomas Lane, accusati di complicità in omicidio di secondo grado, ossia omicidio volontario non premeditato.

“Questo è un significativo passo importante verso la giustizia”, ha commentato Benjamin Crump, il legale della famiglia di Floyd.

Mario Bonito