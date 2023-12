Fnsi, Imbavagliati sotto Montecitorio, sotto il senato e Palazzo Chigi

La FNSI ha promosso un flesh mob nel giorno e nell’ora della prevista conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni, conferenza però rimandata al 4 gennaio per problemi di salute.

La protesta nasce per opporsi alla delega al governo per rendere non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare dopo il rinvio a giudizio approvata dalla Camera. Si sono imbavagliati di fronte al Senato, a Montecitorio e sotto Palazzo Chigi.

“La manifestazione imbavagliati davanti le sedi Parlamento e Governo – dice la Fnsi – è la prima simbolica tappa della protesta contro i provvedimenti che puntano a restringere il perimetro del diritto-dovere di informare. Una passeggiata contro ogni bavaglio al diritto dei cittadini ad essere informati e per la dignità della professione. Si è aperta così, con una prima protesta simbolica, la mobilitazione della Fnsi proclamata all’indomani del via libera della Camera dei deputati all’emendamento presentato da Enrico Costa che vuole vietare la pubblicazione, integrale o per stralci, delle ordinanze di custodia cautelare”.