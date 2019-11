‘Focus On Africa’, magazine innovativo

Un magazine nuovo, su temi internazionali, diretto da una donna, la giornalista ed esperta

di politica estera Antonella Napoli, e edito da una donna, Chiara Cavallo, da anni impegnata nella comunicazione strategica e d’impresa. È ‘Focus On Africa’, il primo magazine italiano dedicato all’Africa, per far conoscere a fondo le problematiche e i conflitti, ma anche le prospettive di sviluppo, la realtà e la cultura del continente così vicino e così lontano da noi.

La rivista si propone come spazio per temi e voci africane, queste ultime coinvolte nella realizzazione stessa degli articoli.

Online da qualche mese (www.focusonafrica.info), ‘Focus On Africa’ è un magazine gratuito per scelta proprio per dare maggiore visibilità alle notizie che arrivano direttamente dal continente africano in grande espansione.

A dirigerlo è Antonella Napoli, giornalista e analista di questioni internazionali, impegnata nella difesa dei diritti umani e autrice del best seller “Il mio nome è Meriam” (Piemme) e ora del suo nuovo libro “L’innocenza spezzata” (Edizioni Gorée), che da mesi vive sotto sorveglianza per le minacce ricevute per le sue inchieste in Africa.

Tra le firme più autorevoli della rivista, che a novembre ha dedicato un numero speciale cartaceo a BookCity che quest’anno ha dedicato un focus su “Afriche”, Jean Leonard Touadi, scrittore e advisor della Fao, la giornalista somala Shukri Said, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International e molti altri operatori dell’informazione africani ed esperti di Africa.



