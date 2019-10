Foggia, arrestato ex parlamentare Angelo Cera per concussione

Scattano gli arresti domiciliari per Angelo Cera, ex parlamentare in quota Udc, insieme al figlio Napoleone Cera, membro del consiglio regionale della Puglia con i Popolari. L’ordinanza, emessa dalla gip di Foggia Carmen Corvino su richiesta del pm Marco Gambardella, è il risultato delle indagini in merito a presunti illeciti in nomine nell’ambito sanitario.

Aggiornamento ore 9,00

È legata agli appalti della Sanitaservice di Foggia la misura degli arresti domiciliari adottata per i Cera questa mattina. L’accusa per padre e figlio è di concussione, relativa ad alcuni appalti.

A tale inchiesta è collegata l’indagine per corruzione che riguarda il governatore Michele Emiliano e l’assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri.

Aggiornamento ore 10.00

In base alle indagini in corso, Napoleone Cera avrebbe concesso al governatore Emiliano una mano per rieleggere Francesco Miglio a sindaco di San Severo.

Come contropartita, Cera avrebbe chiesto la nomina di un suo uomo, l’avvocato Cosimo Titta a commissario di un’azienda sanitaria di Chieuti impegnata nell’assistenza agli anziani. Una nomina non effettuata, ma quanto basta per l’ipotesi di reato di corruzione.

Aggiornamento ore 11.30